Чемпионат Беларуси, 22 тур

Ислочь Минск – Шахтер Солигорск – 4:2

Голы: Юсов, 10, 69, Януш, 71, 90+4 – Архипов, 48, Бурко, 86

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Шахтер Вернидуба считался фаворитом поединка, однако уже на старте пропустил обидный мяч – украинец Юсов отличился на 10 минуте. Во втором тайме команды были более результативными: сначала Архипов сравнял счет, а затем Дмитрий Юсов забил второй раз. Через две минуты счет стал 3:1 – Януш начал отсчет забитых мячей в этом матче. Подопечные украинского тренера забили в конце поединка, однако это не помогло. В дополнительное время Януш отличился во второй раз и установил окончательный счет матча – 4:2.

После 22-го тура команда Вернидуба продолжает удерживать лидерство белорусского первенства. У них 43 пункта, а у ближайшего преследователя – БАТЭ – 40 очков и матч в запасе. До этого поединка беспроигрышная серия команды украинца насчитывала 16 матчей.

Ислочь из Минска находится на 4 месте в турнирной таблице, имеет в своем активе 35 пунктов и продолжает борьбу за топ-3.

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