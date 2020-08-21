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Динамо Брест сенсаційно програло аутсайдеру – екс-карпатівець голом засмутив Мілевського і Ко

22:03 - Читать на русском
Динамо Брест сенсаційно програло аутсайдеру – екс-карпатівець голом засмутив Мілевського і Ко
Гравці Динамо Брест / Фото з Інстаграму команди

Динамо з Бреста приймало Белшину в рамках 22-го туру чемпіонату Білорусі. Звіт про матч читайте на "Футбол 24"

Чемпіонат Білорусі, 22-й тур

Динамо Брест – Белшина – 1:2

Голи: Юзепчук, 53 – Рекіш, 41, Ковель, 60

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Динамо вважалось явним фаворитом. Але це не завадило команді з Бреста пропустити наприкінці першого тайму. По перерві колеги Мілевського забили, проте вже через кілька хвилин пропустили вдруге від Белшини – відзначився екс-карпатівець Леонід Ковель. Поєдинок так і завершився з рахунком 1:2 на користь гостей. До слова, Мілевський вийшов на заміну на 68 хвилині та отримав жовту картку, Хачеріді залишався на лавці протягом всього матчу, а Нойок був поза заявкою через мікротравму.

Динамо після 22-го туру посідає 9-ту сходинку, маючи у своєму активі 29 очок. Белшина розташувалась на 14 місці з 19 пунктами та продовжує боротьбу за виживання.

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Теги
Українці за кордоном Динамо Брест Динамо Брест Світ Артем Артем Мілевський Леонід Леонід Ковель Білорусь Белшина
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