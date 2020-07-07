Динамо Брест оценило состояние игроков, заболевших коронавирусом

Брестское Динамо выступило с официальным заявлением о состоянии игроков и работников клуба, у которых обнаружили коронавирус.

"Да, в команде есть больные. Не все ребята получили еще результаты тестов. Но это точно не 15 человек, как пишут СМИ. Некоторые игроки находятся на карантине. Что касается тех, у кого коронавирус подтвержден, то их состояние стабильное, удовлетворительное.

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Они получают квалифицированное лечение: за их здоровьем следят медики. Фамилии и имена мы не называем из уважения к личному пространству футболистов. Сейчас перед клубом стоит задача, как можно быстрее выйти из сложившейся ситуации.

Мы желаем ребятам скорейшего выздоровления. А также призываем СМИ не вводить общественность в заблуждение. В это непростое время команде нужна поддержка и понимание", – отмечает пресс-служба клуба. Ранее сообщалось, что в Динамо Брест 15 больных коронавирусом, среди них все трое украинских легионеров – Милевский, Нойок и Хачериди.

Напомним, Беларусь страдает от пандемии COVID-19, однако руководство страны накануне выборов президента старается не замечать этой проблемы. Ранее сообщалось о том, что местная Федерация футбола отказала Динамо в переносе игры с теми же Смолевичами. Ожидается, что со Слуцком в следующем туре сыграет дублирующий состав.

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