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Динамо Брест оцінило стан гравців, хворих на коронавірус

09:15 - Читать на русском
Динамо Брест оцінило стан гравців, хворих на коронавірус
Гравці Динамо Брест / фото: ФК Динамо Брест

Брестське Динамо виступило з офіційною заявою щодо стану гравців та працівників клубу, в яких виявили коронавірус.

"Так, в команді є хворі. Не всі хлопці отримали ще результати тестів. Але це точно не 15 чоловік, як пишуть ЗМІ. Деякі гравці перебувають на карантині. Що стосується тих, у кого коронавірус підтверджений, то їхній стан стабільний, задовільний.

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Вони отримують кваліфіковане лікування: за їх здоров'ям пильно стежать медики. Прізвища та імена ми не називаємо з поваги до особистого простору футболістів. Зараз перед клубом стоїть завдання, як можна швидше вийти з ситуації, що склалася.

Ми бажаємо хлопцям швидкого одужання. А також закликаємо ЗМІ не вводити громадськість в оману. У цей непростий час команді потрібна підтримка і розуміння", – зазначає прес-служба клубу. Раніше повідомлялось, що в Динамо Брест 15 хворих коронавірусом, серед них усі троє українських легіонерів – Мілевський, Нойок та Хачеріді.

Нагадаємо, Білорусь потерпає від пандемії COVID-19, однак керівництво країни напередодні виборів президента намагається не помічати цієї проблеми. Раніше повідомлялося про те, що тамтешня Федерація футболу відмовила Динамо в перенесенні гри з тими ж Смолевичами. Очікується, що зі Слуцьком у наступному турі зіграє дублюючий склад.

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Теги
Українці за кордоном Світ коронавірус Артем Артем Мілевський Євген Євген Хачеріді Олександр Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест
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