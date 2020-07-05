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Милевский и еще 9 игроков Динамо Брест заболели коронавирусом – один из украинцев находится в больнице

5 июля 23:44 - Читати українською
Милевский и еще 9 игроков Динамо Брест заболели коронавирусом – один из украинцев находится в больнице
Артем Милевский / фото: Динамо Б

Общее количество зараженных коронавирусом людей в брестском Динамо достигло 15 человек. Среди них – трое украинцев.

По информации белорусского издания Tribuna, футболистов в этом списке 10 человек: Лаптев, Садовский, Витус, Кривец, Юзепчук, Игнатович, а также все трое украинских легионеров – Артем Милевский, Евгений Хачериди и Александр Нойок.

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Отмечается, что три футболиста Динамо находятся в больнице – Юзепчук, Игнатович и Нойок. Добавим, что Милевский, Витус и Кривец 3 июля провели полный матч против Смолевичей. Тест им был сделан после игры.

Напомним, Беларусь страдает от пандемии COVID-19, однако руководство страны накануне выборов президента старается не замечать этой проблемы. Ранее сообщалось о том, что местная Федерация футбола отказала Динамо в переносе игры с теми же Смолевичами. Ожидается, что с Слуцком в следующем туре сыграет дублирующий состав.

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Главное Мир Украинцы за рубежом Беларусь коронавирус Артем Артем Милевский Евгений Евгений Хачериди Олександр Олександр Нойок Динамо Брест Динамо Брест
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