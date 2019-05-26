Динамо Брест – Неман: Хобленко и Нойок отличились голами, Милевский ограничился желтой карточкой

Динамо Брест вместе с украинским десантом продолжает доминировать в чемпионате Беларуси.

Чемпионат Беларуси, 9-й тур

Динамо Брест – Неман – 6: 1

Голы: Лаптев, 35, Фамейе, 39, Хобленко, 50, Нойок, 59, Дуарте, 67, Савицкий, 81 – Бабичев, 72

Удаление: Яблонский, 90 (Неман)

Брестское Динамо на оставило камня на камне от середняка чемпионата.

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В голевой феерии приняли участие и украинские игроки – Нойок и Хобленко записали свои имена на табло стадиона. А вот бывший форвард сборной Украины Артем Милевский не смог порадовать публику результативными действиями, зато в середине второго тайма получил желтую карточку.

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После 9-ти туров Динамо возглавляет турнирную таблицу, опережая БАТЭ на два очка.