Динамо Брест – Неман: Хобленко і Нойок відзначились голами, Мілевський обмежився жовтою карткою

Динамо Брест разом з українським десантом продовжує домінувати в чемпіонаті Білорусі.
Чемпіонат Білорусі, 9-й тур
Динамо Брест – Неман – 6:1
Голи: Лаптєв, 35, Фамейе, 39, Хобленко, 50, Нойок, 59, Дуарте, 67, Савіцкій, 81 – Бабічев, 72
Вилучення: Яблонскій, 90 (Неман)
Брестське Динамо на залишило каменя на камені від середняка чемпіонату.
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У гольовій феєрії взяли участь і українські гравці – Нойок і Хобленко записали свої імена на табло стадіону. А от колишній форвард збірної України Артем Мілевський не зміг потішити публіку результативними діями, зате в середині другого тайму отримав жовту картку.
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Після 9-ти турів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи БАТЕ на два очки.