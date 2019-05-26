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Динамо Брест – Неман: Хобленко і Нойок відзначились голами, Мілевський обмежився жовтою карткою

08:52 133 Читать на русском
Динамо Брест – Неман: Хобленко і Нойок відзначились голами, Мілевський обмежився жовтою карткою
Артем Мілевський / Фото ФКДБ

Динамо Брест разом з українським десантом продовжує домінувати в чемпіонаті Білорусі.

Чемпіонат Білорусі, 9-й тур

Динамо Брест – Неман – 6:1

Голи: Лаптєв, 35, Фамейе, 39, Хобленко, 50, Нойок, 59, Дуарте, 67, Савіцкій, 81 – Бабічев, 72

Вилучення: Яблонскій, 90 (Неман)

Брестське Динамо на залишило каменя на камені від середняка чемпіонату.

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У гольовій феєрії взяли участь і українські гравці – Нойок і Хобленко записали свої імена на табло стадіону. А от колишній форвард збірної України Артем Мілевський не зміг потішити публіку результативними діями, зате в середині другого тайму отримав жовту картку.

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Після 9-ти турів Динамо очолює турнірну таблицю, випереджаючи БАТЕ на два очки.

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