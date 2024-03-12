Начальник Зари Игорь Гузь заверил, что команда не рассматривает возможность невыхода на игру с Динамо в 21-м туре УПЛ 2023/24.

За два дня до игры Динамо – Заря бывший журналист ТК "Футбол" Игорь Бурбас заявил, что футболисты луганского клуба устали терпеть невыплату зарплаты и рассматривают даже возможность невыхода на поединок. Начальник Зари Игорь Гузь считает это чушью.

Лидер Зари отреагировал на слухи о возможном бойкоте матча с Динамо из-за долгов перед игроками

– Вы уже видимо в курсе относительно информации о задолженности клуба перед футболистами и угрозы в связи с этим бойкотирования поединка с Динамо?



– Мне нечего комментировать. Я не знаю, что это. Все встречали эту информацию – и что мне с этого? Пусть пишут, дай Бог им здоровья. По этому вопросу не хочу ничего говорить. Не намерен даже завязываться с этим хайпом. Пусть он пройдет так же, как и пришел. Ведь чем больше начинаешь что-то говорить – тем больше хайпа. У нас скоро матч – и нам нужно думать о нем и готовиться.

– Косвенно это означает, что никакого бойкота со стороны Зари не будет?



– Все нормально, матч состоится. Не стоит по этому поводу даже переживать.

– Как думаете, откуда ноги растут у вышеупомянутой информации?



– Я не знаю. И даже не хочу задумываться над этим. Мне это не интересно, – цитирует Гузя Sport.ua.

Матч 21-го тура УПЛ Динамо – Заря должен стартовать сегодня, 12 марта, в 15:30 по Киеву.

Динамо – Заря: анонс матча УПЛ