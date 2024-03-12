За два дні до гри Динамо – Зоря колишній журналіст ТК "Футбол" Ігор Бурбас заявив, що футболісти луганського клубу втомилися терпіти невиплату зарплатні та розглядають навіть можливість невиходу на поєдинок. Начальник Зорі Ігор Гузь вважає це нісенітницею.

Лідер Зорі відреагував на чутки щодо можливого бойкоту матчу з Динамо через борги перед гравцями

– Ви вже мабуть в курсі щодо інформації про заборгованість клубу перед футболістами та загрози у зв’язку з цим бойкотування поєдинку з Динамо?



– Мені нічого коментувати. Я не знаю, що це. Усі зустрічали цю інформацію – і що мені з цього? Нехай пишуть, дай Бог їм здоров’я. Щодо цього питання не хочу нічого казати. Не маю намірів навіть зав’язуватись з цим хайпом. Нехай він пройде так само, як і прийшов. Адже чим більше починаєш щось казати – тим більше хайпу. У нас скоро матч – і нам потрібно думати про нього і готуватись.

– Опосередковано це означає, що ніякого бойкоту з боку Зорі не буде?



– Все нормально, матч відбудеться. Не варто з цього приводу навіть переживати.

– Як гадаєте, звідки ноги ростуть у вищезгаданої інформації?



– Я не знаю. І навіть не хочу замислюватись над цим. Мені це не цікаво, – цитує Гузя Sport.ua.

Матч 21-го туру УПЛ Динамо – Зоря повинен стартувати сьогодні, 12 березня, о 15:30 за Києвом.

Динамо – Зоря: анонс матчу УПЛ