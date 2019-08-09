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Динамо – Шахтер: Вирт сделал прогноз на Классическое

20:49 194 Читати українською
Динамо – Шахтер: Вирт сделал прогноз на Классическое
Юрий Вирт / ФК Верес

Бывший голкипер Шахтера Юрий Вирт поделился ожиданиями от матча 3 тура УПЛ против Динамо.

 

"Еще свежа в памяти встреча за Суперкубок, завершившаяся волевой победой Динамо. Уверен, что из той неудачи Луиш Каштру со своими помощниками сделал необходимые выводы – дабы впредь не допускать подобных ошибок.

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Есть стойкое предчувствие: в Киеве чемпион не проиграет, а ничья на поле соперника, согласитесь, не самый плохой расклад. Мой прогноз – боевые 1:1", – цитирует Вирта FootBoom.

Матч Динамо – Шахтер состоится 10 августа в 17:00 на НСК Олимпийский.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Юрий Вирт Юрий Вирт
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