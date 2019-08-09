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Динамо – Шахтар: Вірт зробив прогноз на Класичне

20:48 767 Читать на русском
Динамо – Шахтар: Вірт зробив прогноз на Класичне
Юрій Вірт / ФК Верес

Колишній голкіпер Шахтаря Юрій Вірт поділився очікуваннями від матчу 3 туру УПЛ проти Динамо.

 

"Ще свіжа в пам'яті зустріч за Суперкубок, що завершилася вольовою перемогою Динамо. Впевнений, що з тієї невдачі Луїш Каштру зі своїми помічниками зробив необхідні висновки – щоб надалі не допускати подібних помилок.

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Є стійке передчуття: в Києві чемпіон не програє, а нічия на полі суперника, погодьтеся, не найгірший розклад. Мій прогноз – бойові 1:1", – цитує Вірта FootBoom.

Матч Динамо – Шахтар відбудеться 10 серпня о 17:00 на НСК Олімпійський.

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