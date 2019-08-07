Українці допомогли, несолідний Соболь, захист легенди і новачки мрії: бельгійські ЗМІ про матч ЛЧ Брюгге – Динамо

Динамо в Брюгге не змогло зачепитись за позитивний результат у матчі кваліфікації Ліги чемпіонів. Бельгійські ЗМІ не лише хвалять свою команду за перемогу 1:0.

Брюгге обіграв Динамо з мінімальним рахунком, який цілком задовольнив їхнього головного тренера. Кияни не втратили шансів на прохід, але відсутність виїзного гола грає на руку команді Клемана. В історичному розрізі обидві команди приблизно у 50% випадків йшли далі після такого підсумку, тому можна сказати, що ніхто не виграв чи не програв протистояння за результатом першої зустрічі. Місцеві експерти помітили декілька слабких місць своєї команди, а також спрогнозували, як дуель розвиватиметься в Києві.

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В ефірі бельгійського транслятора матчу дебютував новий експерт. Ян Мюльдер багато пограв і назабивав за Андерлехт і Аякс, вигравши як нападник Кубок європейських чемпіонів і Суперкубок УЄФА з амстердамцями. Він похвалив Брюгге за гарний перший тайм і збереження нуля на табло у графі пропущених, хоча клубі і був на волосинці від протилежного. Однак не все так просто: "По перерві гра почала плавати і ковзати.

Іноді все трималось на дуже крихкій основі. Я побачив багато недбалості та зрозумів больові точки і те, що тренер Клеман бачив у грі проти Сент-Трюйдена. У чому проблема? Безлад у передачах, яку не так і помічаєш відразу. Інше відкриття – лівий захисник (там у Брюгге грав новачок Соболь, – прим. "Футбол 24") був недостатньо солідний, і виникала своєрідна напруга, яка нависла над "Клубом" з перших хвилин".

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У своєму звіті видання називає перемогу скромною, але заслуженою, а Динамо – хорошою командою. Гарний результат з точки зору стартової позиції. Усе нагадувало атмосферу великих днів: аншлаг, незважаючи на розпал відпусток, суперник зі славетним минулим, гравці, які нещодавно виступали в Лізі чемпіонів, а один сяяв навіть в АПЛ. Трибуни гнали вперед, вимагаючи чудової гри. У Києві очікують важкої фізичної битви проти жорсткого суперника в матчі-відповіді.

Відзначають дебют Сімона Міньйоле, який став єдиною зміною порівняно зі стартовими іграми сезону. Ім'я екс-воротаря Ліверпуля гучно скандували, а йому самому не довелось довго звикати – над ареною лунав звичний і знаменитий гімн, який співають перед домашніми матчами "червоних". Видання виставило оцінки 7 і 6 більшості гравців Брюгге. Соболь отримав шістку як надійний солдат, який провів гідну гру, але виділявся значно менше, ніж гравець матчу Мата (8). Провалився лише центрбек Делі (5) – у вашого автора теж склалось враження, що наші захисники не такі слабкі.

Легендарний хавбек Герт Верхеєн, який забив за Брюгге понад 150 голів (зокрема, протистояв Шахтарю в ЛЧ) і відіграв за Бельгію 50 матчів, ділиться своїми спостереженнями: "Як ми і передбачали перед грою, Київ постав командою без страху помилок. Вони 5 разів отримали жовті картки. Думаю, рахунок 1:0 – безумовно, гарна стартова позиція перед поїздкою в Україну. За темпом та інтенсивністю цей матч у 10 разів перевищував стартові ігри Брюгге в чемпіонаті. Кажуть, що швидкості Ліги чемпіонів допомагають у наступному сезоні. Однак це не зовсім так. Я сам це пережив.

Упродовж сезону такі перегони допомагають покращити темп. Та через декілька місяців тобі потрібно знову адаптуватися до цих швидкостей. Добре, що "Клуб" впорався з цим, хоча й потрапив під тиск, коли Бєсєдін втратив нагоду. Це також необхідно. Проти таких команд, як Динамо, насамперед важливий не лише гарний футбол, а й бути фізично готовими.

Український лівий захисник Брюгге Соболь здається найслабшою ланкою на сьогодні, але це не так. Він більш ніж пристойний. Просто хлопець з протилежного флангу виглядає настільки вражаюче, що ставить його в тінь. Клінтон Мата має все, що потрібно для гравця на цій позиції. Швидкість, об'ємність, фізична міць, гарні подачі. Бути нападником проти такого гравця – дуже боляче. У матчі з Бевереном в Мати виявилося більше спринтів за кількістю і дистанцією, ніж у форварда Окереке.

Київ залишав багато місця на флангах, особливо тоді, коли Денніс і Тау зрізали в середину. Мата отримав шанс для обстрілу по перерві. Утім, Брюгге занадто мало м'ячів давав своїм крайнім захисникам. Звісно, адже Бонавентуре – не та людина, яка легко віддасть пас Соболю. Прикро, що Мата заграний за збірну Анголи, адже міг би дуже знадобитися "червоним дияволам" (прізвисько національної команди Бельгії, – прим. "Футбол 24"). Цей хлопець володіє такою чистою силою, яку рідко зустрінеш".

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"Динамо не стало для "Клубу" важким суперником, але господарі привезуть у Київ невеликий бонус у вигляді 1:0. Перші 15 хвилин були видовищними. Гості переважно володіли м'ячем і мали відмінну нагоду забити, однак слабкий удар Бєсєдіна парирував Міньйоле. Далі у гру змушений був вступати вже Бойко. І тут українці раптово самі допомогли, коли Рітса збили у штрафному. Ванакен з вдячністю прийняв подарунок, реалізувавши пенальті.

Господарі заграли впевнено, а у другому таймі їхні ворота переважно були на замку. Гості випустили на другий тайм дует нових гравців, але це не дуже допомогло. Утім, Динамо несподівано отримало свій шанс. "Клубу" пощастило, що Мітровіч вибив з лінії воріт". Бельгійські вболівальники не сумніваються, що далі пройде Брюгге – у команду Хацкевича ж вірять лише 33% опитаних.

Voetbal Krant: Новачки, про яких Динамо може тільки мріяти, або Переписати історію ЛЧ

"Брюгге може стати першим бельгійським клубом, який пройшов кваліфікацію Ліги чемпіонів через шлях "нечемпіонів". Пройти Динамо і потім Базель або ЛАСК. Непросто, але й цілком досяжно. Господарі вибороли солідну стартову позицію перед матчем-відповіддю. Це була захоплива гра з пресингом і шансами для обох команд. Різницю зробив Ванакен ударом з пенальті. У другому таймі перед Брюгге постав вибір: йти ва-банк і забивати другий чи утримати свої ворота сухими. Будь-який сценарій був можливий, але голів більше не побачили.

В обох команд залишилися серйозні шанси на прохід, і в Києві буде ще більш захопливо. Однак Динамо потрібно змінити пластинку". Як і більшість видань, портал акцентує на новачках, які зі старту практично ідеально вписались в ігровий малюнок Брюгге. Час на адаптацію? Ні, не чули. Ті, хто прибули на зміну лідерам, особливо добре себе проявляють і додають нової якості команді. Прикладом для керівництва є Аякс, в особі якого навіть бачать конкурента, що просто вирвався вперед і ще й хоче поцупити найкращого гравця, тому за досвідченого Ванакена запросять під 30 млн євро, не менше.

Знаєте, київський клуб може лише помріяти, щоб підписати воротаря Ліверпуля, хай і запасного. Бельгійці готують велику експансію за межі своєї країни, і вихід у групу ЛЧ – частина амбітного плану. Рідкісний профі Міньйоле, який щодня важко працює над собою і не вважає Брюгге тим спадом у кар'єрі, після якого можна розслабитись і зменшити до себе вимоги. Тау та Окереке возять суперників в атаці, Делі непогано як мінімум на рівні першосі Бельгії діє в захисті. Новачки так швидко влились у команду, що фанати вже зараз потроху забувають кумирів вчорашнього дня. Кадірі, Караваєв і Жерсон поки не настільки вражають.

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