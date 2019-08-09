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Луческу может возглавить Динамо до ответного матча с Брюгге, – турецкие ЗМІ

18:37 197 Читати українською
Луческу может возглавить Динамо до ответного матча с Брюгге, – турецкие ЗМІ
Мирча Луческу / соцсети

Бывший наставник Шахтера Мирча Луческу все еще может получить работу в Динамо.

 

Турецкое издание Fanatik сообщает, что киевское Динамо может пригласить Мирчу Луческу уже до ответного матча 3 квалификационного раунда Лиги чемпионов против Брюгге. Киевлянам осталось согласовать лишь некоторые детали.

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Ранее сам румын опроверг информацию о возможности возглавить "бело-синих" и сообщил, что хотел бы посмотреть Классическое против Шахтера.

Напомним, с Мирчей Луческу связаны наибольшие успехи донецкой команды в истории, в частности победа в Кубке УЕФА и выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

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