"Игра должна быть интересной. Луческу имеет большой опыт, которого нет ни у одного действующего тренера в Украине. Я думаю, что Динамо закроется у своих ворот и будет ждать ошибки Шахтера, чтобы поймать "горняков" на контратаке. Киевляне не смогут играть в открытый футбол, потому что игроки в Шахтере лучше.

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Луческу в Динамо всегда использует такую тактику против сильных команд. А Шахтеру нужно выигрывать, они борются за чемпионство", – поделился Сабо в интервью Украинскому футболу.

Напомним, Динамо и Шахтер сойдутся в Классическом уже сегодня, начало игры в 17:00. Оба клуба непривычно низко в чемпионате Украины: Шахтер на 4 месте (21 очко), а Динамо на 7 позиции (16 пунктов).

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