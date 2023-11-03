"Гра має бути цікавою. Луческу має великий досвід, якого немає в жодного чинного тренера в Україні. Я думаю, що Динамо закриється біля своїх воріт і чекатиме на помилку Шахтаря, щоб упіймати "гірників" на контратаці. Кияни не зможуть грати у відкритий футбол, бо гравці у Шахтарі кращі.

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Луческу в Динамо завжди використовує таку тактику проти сильних команд. А Шахтарю потрібно вигравати, вони борються за чемпіонство", – поділився Сабо в інтерв'ю Українському футболу.

Нагадаємо, Динамо та Шахтар зійдуться у Класичному вже сьогодні, початок гри о 17:00. Обидва клуби незвично низько в чемпіонаті України: Шахтар на 4 місці (21 очко), а Динамо на 7 позиції (16 пунктів).

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