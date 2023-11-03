Матч Динамо – Шахтер состоится сегодня, 3-го ноября, на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского в Киеве. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по киевскому времени. Смотреть игру можно бесплатно на ютуб-канале Динамо.

Динамо – Шахтер: прогноз на матч УПЛ

Всегда удивляло, почему матчи Динамо против Шахтера получили статус "Классического дерби". Каждое второе противостояние в украинском футболе когда-то было более непримиримым, чем эта встреча кумовьев-соседей по столичному ЖК. В последнее время эти поединки даже не имели важности с точки зрения борьбы за чемпионство. Интерес поддерживают только политические стереотипы и фан-база – Динамо и Шахтер остаются единственными действительно интересными для массового зрителя клубами.

Тем не менее, интересы массового зрителя сегодня пострадают. Центральный матч тура придется провести в будний день, ведь Шахтеру уже во вторник играть с Барселоной в ЛЧ. Это можно понять, а вот старт в 17:00 выглядит слишком ранним – даже с учетом фактора воздушных тревог. Хорошо, что наш футбол не заинтересован в создании телепула и продаже трансляций, а то доходы просели бы.

Болей и делай прогнозы.

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Динамо подходит к встрече в критической ситуации. Подопечные Мирчи Луческу не знают побед на протяжении трех туров, причем дважды подряд они потерпели поражения. Да и ничья с Колосом неделю назад была выстраданной. Как следствие, "бело-синие" отстали от первой позиции уже на 10 очков – и теперь даже победа в трех отложенных матчах не позволит догнать лидера.

До Шахтера команде не хватает пяти очков, а это всего лишь четвертая команда УПЛ – и у нее тоже есть отложенные поединки (даже два). Если киевляне проиграют "горнякам", то шансы догнать их по ходу чемпионата станут мизерными – тем более, что 12 туров уже позади. Даже с погоней за Днепром-1, Черноморцем, Полесьем и Кривбассом могут возникнуть серьезные проблемы.

А коллектив настраивался на чемпионство. Пока Ярмоленко был здоровым, в золото верилось. Да, "бело-синие" имели огромные проблемы в обороне, но у конкурентов тоже не все хорошо – зато какой мощной была атака! Динамо до сих пор лидирует по ожидаемым голам, однако после травмы капитана все пошло наперекосяк. Поражения от Оболони, Полесья и СК Днепр-1, а также ничья с Колосом произошли при мизерном количестве острых моментов.

Команда имеет страшные проблемы с интеллектуальной работой на чужой половине. Для примера, возьмем первые 60 минут матча с Колосом (пока составы были равными) – при 61% владения киевляне выкатили всего 4 точных передачи в радиус 20-ти метров от ворот и имели только 12 касаний в штрафной площадке. Что наиболее обидно, без Ярмоленко ухудшается игра других лидеров – Ванат перестал забивать, а у Буяльского на 40% упало количество касаний в штрафной. Об обороне и работе под давлением даже говорить нечего.

Возможно, Динамо и не скатилось до уровня 7-8 места, но выше четвертого с таким футболом зацепиться будет трудно. Именно поэтому на Мирчу Луческу в течение последних недель оказывали максимальное давление – все СМИ и журналисты кричат о необходимости отставки. Вот только румын благодаря этому хейту может получить еще больше энергии – а его подопечные сейчас должны быть злыми, словно бешеные псы. Шахтер не имеет права на недооценку.

"Горняки" подходят к Классическому в статусе очевидного фаворита. Дончане получили спокойствие и стабильность, которых не хватало с Патриком ван Леувеном – команда легко разгромила ЛНЗ и Викторию, а между этими матчами едва не сыграла вничью с Барселоной. Это стало возможным благодаря возвращению к основам футбола предыдущих лет, когда Шахтер владел мячом и коротко разыгрывал под давлением даже в ЛЧ.

Не то, чтобы Ван Леувен этого не хотел, однако его принципы работы с мячом отличались. Как и характер. Патрик потерял раздевалку, а вот проблем с Марино Пушичем пока нет – а если они и возникнут, то уже никто не пожалуется. Коуч-хорват, ассистент-хорват и спортдир-хорват не позволят Судакову и Ко разгуляться в соцсетях, если звездам снова что-то не понравится. Словом, шторм в донецком лагере подошел к концу.

Вот только пока трудно сделать какие-то выводы по футболу Шахтера. Соперник в Украине был слишком слабым для серьезной оценки Марино Пушича (он дебютировал против Виктории), а соперник в ЛЧ – слишком сильным. Адекватной проверки "горняки" еще не проходили.

Пока что можно говорить о желании играть, как до прихода Ван Леувена. Можно говорить о неплохо обставленной работе под прессингом и хорошей реализации. С другой стороны, в матче с Викторией большинство ударов прошли с дистанции, а защитники имели несколько привозов при попытке начать билд-ап. Посмотрим, как все это работать на фоне Динамо – пусть и тяжело раненного, но все еще опасного зверя.

Этому зверю не поможет Ванат, получивший глупое удаление за бездарную симуляцию и нарвавшийся на дисквалификацию. Вероятно, вместо него сыграет Бенито. У Шахтера же под вопросом участие Степаненко.

Кадровая ситуация

Травмированы: Ярмоленко, Диалло, Кабаев – Степаненко (под вопросом), Лемкин, Траоре, Петряк

Дисквалифицированы: Ванат (Динамо)

Ориентировочные составы на матч Динамо – Шахтер

Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Караваев, Буяльский, Волошин – Бенито

Шахтер: Резник – Конопля, Бондар, Матвиенко, Азаров – Степаненко – Зубков, Бондаренко, Судаков, Крыськив – Келси

Прогноз букмекеров

Надёжный букмекер FAVBET считает Шахтер безусловным фаворитом матча УПЛ. Коэффициент на победу подопечных Марино Пушича – 1.91. На триумф Динамо дают аж 4.40, а ничью оценили коэффициентом 3.95.

Специалисты ожидают результативную встречу. Тотал больше 2.5 оценивается коэффициентом 1.86, аналогичный тотал меньше – 2.15. Гол Кевина Келси умножит вашу ставку на 2.75, а Виталия Буяльского – на 3.20.

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