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Динамо – Шахтер: Ребров посетил Классическое

4 июля 23:22 - Читати українською
Динамо – Шахтер: Ребров посетил Классическое
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не смог оставить без внимания центральный матч 29-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Сергей Ребров стал одним из немногих, кто просмотрел поединок Динамо – Шахтер вживую, сообщает официальный Instagram киевлян.

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Отметим, что Ференцварош под руководством украинского специалиста второй раз подряд стал чемпионом Венгрии, а сам Ребров установил уникальное достижение на посту наставника команды. Добавим, что Сергей Станиславович начинал свою тренерскую карьеру именно в киевском Динамо, с которым дважды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок Украины.

Напомним, Шахтер в сверхрезультативном матче переиграл Динамо (3:2) и уменьшил шансы киевлян на попадание в Лигу чемпионов – конкуренты киевлян проведут свои матчи завтра.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Сергей Сергей Ребров
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