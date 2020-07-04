Динамо – Шахтер: Ребров посетил Классическое

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров не смог оставить без внимания центральный матч 29-го тура УПЛ Динамо – Шахтер.

Сергей Ребров стал одним из немногих, кто просмотрел поединок Динамо – Шахтер вживую, сообщает официальный Instagram киевлян.

Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Отметим, что Ференцварош под руководством украинского специалиста второй раз подряд стал чемпионом Венгрии, а сам Ребров установил уникальное достижение на посту наставника команды. Добавим, что Сергей Станиславович начинал свою тренерскую карьеру именно в киевском Динамо, с которым дважды становился чемпионом Украины и выигрывал Кубок Украины.

Напомним, Шахтер в сверхрезультативном матче переиграл Динамо (3:2) и уменьшил шансы киевлян на попадание в Лигу чемпионов – конкуренты киевлян проведут свои матчи завтра.

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