Динамо – Шахтар: Ребров відвідав Класичне

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не зміг лишити поза увагою центральний матч 29-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

Сергій Ребров став одним з небагатьох, хто переглянув поєдинок Динамо – Шахтар наживо, повідомляє офіційний Instagram киян.

Динамо – Шахтар – 2:3 – відео голів та огляд матчу

Зазначимо, що Ференцварош під керівництвом українського фахівця вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини, а сам Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника команди. Додамо, що Сергій Станіславович розпочинав свою тренерську кар'єру саме в київському Динамо, з яким двічі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок України.

Нагадаємо, Шахтар у надрезультативному матчі переграв Динамо (3:2) та зменшив шанси киян на потрапляння до Ліги чемпіонів – конкуренти киян проведуть свої матчі завтра.

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