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Динамо – Шахтар: Ребров відвідав Класичне

4 липня 23:22 - Читать на русском
Динамо – Шахтар: Ребров відвідав Класичне
Сергій Ребров / офіційний сайт Ференцвароша

Головний тренер Ференцвароша Сергій Ребров не зміг лишити поза увагою центральний матч 29-го туру УПЛ Динамо – Шахтар.

51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосіп Піваріч
 
Тарас Степаненко 31’
Євген Коноплянка 39’
Алан Патрік 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Євген Коноплянка
51’ Беньямін Вербіч
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрік
90+2’ Йосіп Піваріч

Сергій Ребров став одним з небагатьох, хто переглянув поєдинок Динамо – Шахтар наживо, повідомляє офіційний Instagram киян.

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Зазначимо, що Ференцварош під керівництвом українського фахівця вдруге поспіль став чемпіоном Угорщини, а сам Ребров встановив унікальне досягнення на посаді наставника команди. Додамо, що Сергій Станіславович розпочинав свою тренерську кар'єру саме в київському Динамо, з яким двічі ставав чемпіоном України та вигравав Кубок України.

Нагадаємо, Шахтар у надрезультативному матчі переграв Динамо (3:2) та зменшив шанси киян на потрапляння до Ліги чемпіонів – конкуренти киян проведуть свої матчі завтра.

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Шахтар Шахтар Динамо - Шахтар Динамо Динамо Сергій Сергій Ребров
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