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Ребров установил уникальное достижение на посту наставника Ференцвароша

3 июля 17:07 - Читати українською
Ребров установил уникальное достижение на посту наставника Ференцвароша
Сергей Ребров / официальный сайт Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров продолжает устанавливать достижения в венгерской первенства.

Ребров стал первым тренером-легионером, который сумел защитить звание чемпиона Венгрии, сообщает index.hu.

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Кроме этого, украинский специалист стал первым наставником Ференцвароша за 24 года, которому удалось выиграть чемпионат дважды подряд.

Напомним, Сергей Ребров за два сезона в Венгрии дважды выиграл национальный чемпионат и вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Европы.

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