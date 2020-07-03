Ребров установил уникальное достижение на посту наставника Ференцвароша

Главный тренер Ференцвароша Сергей Ребров продолжает устанавливать достижения в венгерской первенства.

Ребров стал первым тренером-легионером, который сумел защитить звание чемпиона Венгрии, сообщает index.hu.

Ребров получил приз лучшему тренеру года в Венгрии

Кроме этого, украинский специалист стал первым наставником Ференцвароша за 24 года, которому удалось выиграть чемпионат дважды подряд.

Напомним, Сергей Ребров за два сезона в Венгрии дважды выиграл национальный чемпионат и вывел Ференцварош в групповой этап Лиги Европы.

Рекорды с тремя украинцами и важный шаг к ЛЧ – как Венгрия реагирует на второе подряд чемпионство Реброва