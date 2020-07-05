Динамо – Шахтер: Заря аплодирует – унизительное поражение на глазах Реброва, Коноплянка отвечает троллям и позитив Киева

Динамо проиграло дома Шахтеру (2:3) в 29-м туре чемпионата Украины. Счет и обзор матча читайте на "Футбол 24".

Игру принял Киев, стадион НСК Олимпийский. Матч, как онлайн-трансляция Динамо – Шахтер на "Футбол 24", стартовал в 19:30. Киевлянам нужно было впервые в сезоне УПЛ брать очки у чемпиона Украины, ведь на пятки уже наступали Заря и Десна. У команды Каштру своя мотивация – отобрать у динамовцев исторический рекорд Лобановского с плюс 18 по итогам золотого сезона. До отчетной встречи "горняки" опережали подопечных Михайличенко на 17 баллов.

Динамо – Шахтер – видео голов и обзор матча

Ужасный пас назад от Додо на первых минутах. Цитаишвили, который заменил внезапно травмировавшегося Цыганкова, подхватил, но слишком долго подгонял под рабочую левую, упустив возможность наказать соперника из пределов штрафной. Патрик пробивал острый стандарт, Бойко парировал перед собой, а дальше фол в атаке Шахтера. Додо потеряли на правом фланге после передачи Патрика. Пас под удар, Коноплянка дал выше. Снова губит супершанс чемпион мира U-20. Цитаишвили плохо принял мяч и вместо удара с совершенно свободной позиции навесил в офсайд.

Динамо – Шахтер: онлайн-трансляция матча УПЛ

Антонио классно выбегал и разгонял контру, однако Мораес врезался в Маркоса, поэтому не получился удар метров с 10. Дуэль дебютантов. Блестящий первый пас Витао нейтрализовал подкатом против Патрика Сирота в своей штрафной. Многовато пяточек. Мораес и Болбат у гостей, Шапаренко у киевлян. Как-то в большинстве случаев не очень уместно было, а вот Антонио таким же образом начал голевую атаку. Взятие ворот имени Степаненко. Перехватил Тарас у Сидорчука перед штрафной Динамо, подправил удар Болбата в стойку и добил уже в пустые.

Классный по замыслу пас Кадири на ход Русину. Назария опередил Трубин, да еще и офсайд. Коноплянка легонько пробивает мимо Бойко. Антонио, Соломон, Евгений – пощелкали, как орешки. Средняя линия и защита просто не существуют сегодня у Динамо, почти пешком проходит Шахтер эти редуты соперника. Патрик пробивал из-за пределов штрафной – Бойко едва справился. Полное фиаско команды Михайличенко в первые 45 минут: по ударам (1:8) и попаданиям (0:4). Крутая связка Додо с Антонио. Скорость фулбека и пас полузащитника, лишь один Сирота успел выбить на угловой. VAR заподозрил игру рукой у ​​Кадири, который стелился в подкате, но нет, здесь уж без пенальти.

Де Пена заменил Русина в перерыве. Читался выход Карлоса. Однако форвард здесь к чему, если к Назарию мяч и не думал долетать? Здесь поставь любого, будет без шансов. Динамо забило с первой же опасной атаки. Цитаишвили подал, Степаненко упустил Шапаренко – Трубин отразил грудьми удар головой, но Вербич беспрепятственно добил. Цитаишвили обыгрался с Сидорчуком и пробил совсем рядом со штангой. Темп матча просто ужасает, хуже товарищеского. Вот это дебют от 20-летнего Сироты! Заброс за спины защитникам, забег Де Пены с провалом от Витао. Карлос красиво перебрасывает Трубина, в очередной раз подтверждая свой класс в качестве суперджокера.

Тайсон стоя в разрез отдает на Патрика. Кендзера и Сидорчук просто боятся подойти к нему, Кадири банально теряет игрока в своей зоне. Алан без проблем разобрался с Бойко. Караваев, который заменил Цитаишвили, убрал Сиприано и пробил очень неточно из выгодной позиции. Каргбо заменил Буяльского на последние 6 минут. Замена для галочки? Караваев неплохо набросил, а Каргбо с воздуха пробил... никак.

Шахтер полурезервным составом без мотивации вдвое перебил Динамо по попаданиям в створ ворот (6:3), о чем тут вообще говорить. Патрик финтом поиздевался над Шапаренко, Пиварич отомстил грубым прыжком в ноги. Прямая красная вице-чемпиону мира как символ беспомощной игры Киева. Заря и Десна получили шанс обойти Динамо, если победят в воскресенье Александрию и Колос соответственно. Шахтер оторвался от второго места на 20 очков, пока что превосходя 20-летний чемпионский рекорд Лобановского.

Счет не соответствует сути, подопечные Каштру поигрались с киевлянами, выглядело издевательством

Вот вы как думаете, Пиварич просто псих и ни с того ни с сего решил убить Патрика? Ничего подобного. Тот фол и удаление стали идеальной иллюстрацией матча, точнее мучений и немощности одних и пляжного настроения других. Бразильский хавбек, который на фоне визави выглядел игроком космического уровня грандов из топ-чемпионатов, удивительно красиво уничтожает Шапаренко, а дальше от бессилия оппонентов получает по ногам. "Искусство", – аплодирует Алану в Инстаграм-сториз после игры главный скаут Шахтера Жозе Боту за гол и этот обыгрыш. Будто старые чемпионы вспомнили свои золотые времена и вышли куражиться против детей. На каком-то удивительно пешем уровне.

Шахтер ну ооочень не хотел. Унизить или разгромить соперника команда Каштру могла бы, но зачем? Им еще в Киеве долго играть в роли номинальных хозяев. Но даже против такого немотивированного соперника, который не желал умирать в жару, Динамо не могло совершенно ничего. Пока "горняки" уже совсем не начали ходить. Это было как-то даже слишком неприлично. Хозяева выглядели настолько слабо, что сопернику было жаль их добивать.

Две ошибки Трубина, не совсем уверенная игра дебютанта Витао и более опытного Матвиенко, потеря позиции Степаненко – вот вам и интрига на ровном месте. Когда вышли "взрослые", немножко подкрутили яркость изображения и звук, игра была завершена молниеносно быстро. Ассист стоя от Тайсона, который решил судьбу матча, стал вердиктом киевской системе. Команда, которая чаще всего в УПЛ стреляет по воротам (504 до игры, в среднем 18 за 90 минут), уступила по ударам (8:12) Шахтеру, который пробивает только 14,1 раза.

Динамо не безнадежное – неожиданный дебютант и еще 2 позитива

Даже в сезоне 2013/14, когда Киев финишировал 4-м, не проиграли аж 8 раз за чемпионат. Правда тогда было 28 туров, а сейчас сыграно 29. Динамовским антирекордом остаются 8 поражений из УПЛ 2012/13, повторенные сейчас. Фактически и превзойденные, ведь тогда "справились" за 30 матчей, сейчас несколько быстрее. И это без Металлиста и Днепра, которые имели огромные финансовые возможности, а с Десной и Зарей их сравнивать вообще неуместно. Именно в тот же провальный период 2012-2014 Шахтер достиг своей рекордной серии побед над Динамо в УПЛ – 5 за 3 года.

В общей сложности во всех турнирах поражения киевлян тогда длились 7 матчей. Пока не пришел Сергей Ребров и спустя месяц после назначения не оборвал катастрофическую серию победой в Кубке Украины. Символично, что к тем массовым поражениям имел определенную причастность и Алексей Михайличенко как один из членов тренерского штаба. А за субботним Классическим невеселым взглядом следил тот же Ребров, только теперь в совершенно другой роли. Если Динамо о квалификации Лиги чемпионов только мечтает, то Станиславович уже там благодаря второму подряд золоту с Ференцварошем.

Отдельных киевлян за их старания было жалко. Дебютант Александр Сирота в центре обороны бился за себя и того парня (Кадири снова не впечатлил, а его гандбол вполне мог бы привести ко второй желтой, Романов пожалел красную). И здесь речь не только о роскошном голевом пасе, будто бы Кадар вернулся в лучшей форме. Именно по оборонительной игре вопросов меньше всего среди защитников. Ну, не обучают динамовцев оперативно реагировать после отскоков. А так все очень достойно. Не Кадири, который почему-то выбегал при втором взятии ворот в центр поля... накрывать Патрика, после чего Алан с помощью Маркоса Антонио в 2 паса отрезал 6 киевлян, организовав выход 4 в 3.

Цитаишвили, как мог, пытался заменить Цыганкова. Дважды запорол моменты слабости и расслабленности соперника в первом тайме, а в начале второго тайма уже наказал навесом, после которого забил Вербич - это едва ли не единственный эпизод за всю игру, в котором словенец и Шапаренко сделали свое дело. Гио тянул мяч, обыгрывал, пробивал, завел команду в безнадежный момент. Может, должен был получше среагировать на рывок Патрика, который принес гостям победу, но там и Кадири неизвестно чем занимался, и Кендзера пассивно играл с Тайсоном.

Сразу после этого одного из лучших динамовцев заменили Караваева. Совпадение? Для сравнения Каштру не снял ведь Трубина и Витао, а даже похвалил их. Есть от кого поучиться работе с молодежью, чтобы не было, как с Шапаренко, которого "воспитатели", похоже, окончательно заставили бояться своей тени. Интересно, что это именно Цитаишвили, пожалуй, чаще из динамовцев заставлял соперников заниматься неприятными делами: бегать в жару без мяча. Субъективные ощущения, но Гио действительно было не безразлично, чего трудно сказать о многих его партнерах. Конечно, этот 19-летний вингер все еще далек от образцовой игры, однако вряд ли идеал возможен без десятков матчей проб и ошибок. Тот же Патрик очень долго шел к такой игре, как сегодня.

Еще одно светлое пятно – Де Пена. Невероятно продуктивный игрок, хоть и не без брака, которого иногда слишком много. Но! Карлос забил уже 10-й мяч за Динамо в УПЛ, в текущем сезоне у него 9 голов и 6 ассистов, 15 баллов. Главный конкурент Вербич отстал минимально: 11 плюс 3. Однако есть большое отличие – Беньямин получил на более чем 900 минут больше (это добрых 10 матчей игрового времени!), а результативных действий даже меньше выполнил. Уругваец, если кто не забыл, принес и последний трофей Киеву – Суперкубок Украины – своим дублем ассистов. А еще именно Де Пена отдал золотой голевой пас на Попова, когда также били Шахтер в Кубке.

А может, это Михайличенко берет пример с Ворсклы?

На этом все. Остальные 12 футболистов Динамо сыграли ниже своих возможностей. Такое впечатление, будто надеялись на то, что новоиспеченный чемпион сам подарит им победу, но такие игры были возможны во времена Фонсеки, а с Каштру 4 матча в чемпионате = 4 поражения. Бойко не выручал еще больше, чем Бущан, вряд ли Денис воспользовался шансом выиграть конкуренцию за пост №1. Сидорчук неудачным приемом привез гол. Кадири снова действовал тактически неграмотно, хотя и не ошибался столь же позорно, как с Десной. Кендзера не мог справиться с Болбатом, что уж говорить о Тайсоне. Пиварич вроде и не наварил в защите, но такое удаление... Плюс это далеко не Миколенко в атаке. Шапаренко не справился с ролью Шепелева в качестве связующего между линиями.

Средняя линия вообще пропускала очень много передач, Антонио и Патрик владели нитями игры безраздельно и часто одним ленивым движением ноги оставляли за линией мяча по 3-4 соперника. Поэтому Буяльский застрял где-то в "вечной" полупозиции без мяча, как тот же Русин, и их особенно винить нет смысла – свой момент для Цитаишвили после подачи Пиварича они создали, но Гио решил не бить, а повторить гол из майского Классического. Вербич не зря так расцеловывал чемпиона мира за голевую подачу, на своей родной позиции левого вингера разочаровал.

Такого уровня индивидуальных и командных действий вроде и недостаточно даже для борьбы против Зари и Десны за второе место. С другой стороны соперники также не всегда радуют стабильностью и качеством, поэтому спокойно могут подарить Динамо утраченную ныне инициативу в битве за ЛЧ. Проблема команды Михайличенко в том, что двое из трех игроков, которые заслужили добрых слов – это молодежь со средним возрастом 19,5 года, а третьим стал вечный запасной Де Пена. Может, это господин Алексей взял пример с Ворсклы, которая перед финалом Кубка Украины (уже в эту среду, 8 июля) выставила 18-летнюю молодежь из дубля на Львов. Только наставник Динамо не юнцов выпустил, а команду, просто выглядевшую так, будто для нее игра с Шахтером – второстепенное бремя перед главным поединком сезона.

Коноплянка не растерял это ощущение в ногах, полузащита Шахтера – песня, а Исмаили будто на обоих флангах

Алан Патрик – безусловный игрок матча. Трудно понять всю ту истерию вокруг Тайсона. Ну, отдал человек между ног Кендзеры, которые даже не думал атаковать, а просто оказался парализован страхом либо фол заработать либо выброситься на соперника. Это гениальный футболист, который может себе позволить безболезненные открытые конфликты с руководством, Степаненко или Тете. Но шедевральным этот момент сделал не Тайсон, а Патрик. Какой рывок из-за спин своих же, которые набегали на ворота киевлян! Какая реализацию буллита. А этот фирменный пас, которым неоднократно отрезал чуть ли не полкоманды соперника.

С таким Аланом любые попытки высокого прессинга завершались только молниеносными контрвыпадами. Невероятный в выводе мяча от своих ворот, идеален в сочетании с Маркосом и Степаненко. Он руководит игрой и страхует все возможные варианты, подсказывая партнерам и читая эпизоды. Один из ключей к победам в еврокубках и УПЛ. В активе Патрика 7 голов и 7 ассистов, он отличался результативными действиями в каждом из турниров сезона, который стал для бразильца пиковым – никогда еще в Шахтере не был столь крутым и решающим, и даже на родине не имел таких показателей. Особая благодарность за это должна быть адресована именно тренерскому штабу Каштру.

В этот вечер заиграли даже Болбат на менее привычном левом фланге, а также его партнер Коноплянка. Перемещения и взаимодействия Алонсо, Патрика, Мораеса и Соломона с подключениями Степаненко создали им возможность для бенефиса. Фланг Кендзеры трещал, Цитаишвили не мог один подстраховать, а Кадири, Шапаренко и Сидорчук отыгрывались с легкостью, которую невозможно ни понять, ни простить. Если к топовому Додо справа мы уже привыкли, то Болбат сыграл так, будто Исмаили никуда не исчезал.

Ну, и Коно. VIP-фанат Шахтера Бедняков затроллил его после отмечания золота, мол, экс-днепрянин праздновал так вдохновенно, что успел оформить хет-трик в ворота Динамо. А Евгений взял и положил голасо с упоминанием о пропавшем легендарном клубе, за который колотил такие пачками, в частности, в Лиге Европы. Перед тем Коноплянка с легкостью расшатал Кендзеру и подал, после чего Степаненко сделал уже все сам – отобрал, "ассистировал" рикошетом и добил. Вспомним, что именно 30-летний украинский вингер выполнил решающий ассист в феерическом матче против Зари, когда Шахтер отыгрался с 0:2, а затем и 3:3 превратил в победу. Сильно попортил жизнь главным претендентам на квалифай-раунды ЛЧ!