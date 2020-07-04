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Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

4 июля 22:20 - Читати українською
Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча
Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Динамо проиграло Шахтеру в центральном матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер на "Футбол 24".

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Шахтер открыл счет на 31-й минуте благодаря голу Степаненко. Вскоре Коноплянка удвоил преимущество "горняков", забив в своем фирменном стиле. В начале второго тайма Вербич сумел сократить отставание киевлян, сыграв на добивании после удара Шапаренко. Чуть позже Де Пена сравнял счет, но очень быстро Алан Патрик снова вывел Шахтер вперед.

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Победа "горняков" означает, что Заря и Десна получили шанс обойти Динамо, если победят в воскресенье Александрию и Колос соответственно. Шахтер оторвался на 20 очков, пока превосходя 20-летний чемпионский рекорд Лобановского.

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