Динамо – Шахтер – 2:3 – видео голов и обзор матча

Динамо проиграло Шахтеру в центральном матче 29 тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Шахтер на "Футбол 24".

Шахтер открыл счет на 31-й минуте благодаря голу Степаненко. Вскоре Коноплянка удвоил преимущество "горняков", забив в своем фирменном стиле. В начале второго тайма Вербич сумел сократить отставание киевлян, сыграв на добивании после удара Шапаренко. Чуть позже Де Пена сравнял счет, но очень быстро Алан Патрик снова вывел Шахтер вперед.

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Победа "горняков" означает, что Заря и Десна получили шанс обойти Динамо, если победят в воскресенье Александрию и Колос соответственно. Шахтер оторвался на 20 очков, пока превосходя 20-летний чемпионский рекорд Лобановского.