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Динамо – Шахтер: дрон скинул на газон Олимпийского игрушки в виде сов, напомнив о расистском скандале с Тайсоном

4 июля 22:17 - Читати українською
Динамо – Шахтер: дрон скинул на газон Олимпийского игрушки в виде сов, напомнив о расистском скандале с Тайсоном
Динамо – Шахтер: фото: Шахтер

Неоднозначный эпизод случился во время матча 29-го тура УПЛ, в котором Шахтер обыграл Динамо (3:2).

51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
90+2’ Йосип Пиварич
 
Тарас Степаненко 31’
Евгений Коноплянка 39’
Алан Патрик 72’
31’ Тарас Степаненко
39’ Евгений Коноплянка
51’ Беньямин Вербич
67’ Карлос Де Пена
72’ Алан Патрик
90+2’ Йосип Пиварич

Во время отчетного матча над НСК Олимпийский пролетел квадрокоптер и сбросил на футбольное поле несколько мягких игрушек в виде северных пятнистых сов.

Динамо – Шахтер – видео голов

Напомним, Тайсон показал средний палец фанатам Динамо 10 ноября в Харькове во время матча 14-го тура УПЛ после того, как услышал в свой адрес расистские выкрики. Арбитр матча Николай Балакин за неспортивное поведение показал бразильцу красную карточку.

Позже КДК УАФ дисквалифицировал капитана Шахтера за этот жест на один матч. Динамо было наказано поединком без зрителей и штрафом, хотя фанаты киевлян утверждали, что это была акция в поддержку северных пятнистых сов.

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Динамо Киев - Шахтер Шахтер Шахтер Динамо Киев Динамо Киев Тайсон
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