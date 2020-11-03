Определены бригады арбитров на матч Динамо – Шахтер и другие поединки 9 тура УПЛ.

Полные составы судейских бригад опубликованы на официальном сайте украинской Премьер-лиги.

6 ноября

СК Днепр-1 – Колос – главный арбитр Копиевский В. (Кропивницкий), ответственный за VAR – Коваленко А. (Полтава);

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7 ноября

Олимпик – Мариуполь – главный арбитр Шурман Д. (Киевская обл.), ответственный за VAR – Копиевский В. (Кропивницкий);

Александрия – Львов – главный арбитр Кривоносов Н. (Киев);

Десна – Минай – главный арбитр Блавацкий Р. (Львов);

8 ноября

Рух – Ингулец – главный арбитр Деревинский О. (Киев);

Динамо – Шахтер – главный арбитр Монзуль К. (Харьков), ответственный за VAR – Балакин Н. (Киевская обл.);

Заря – Ворскла – главный арбитр Арановский Е. (Киев), ответственный за VAR – Романов В. (Днепр).

Напомним, что Динамо и Шахтер впервые встретятся в рамках текущего сезона УПЛ. В матче за Суперкубок Украины победили киевляне (3:1), поединок судил Виталий Романов.

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