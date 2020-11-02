– Понад 10 гравців Маріуполя не змогли зіграти проти Шахтаря через умови орендних договорів. Вам такий футбол цікавий?

– Не зовсім він цікавий, цей футбол. Але якщо Маріуполь пішов на цей крок, отже чимось керувався, щось у них було в голові. Орендувати – дешевше. За це потрібно поплатитися двома матчами проти Шахтаря. Зате дешево.

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– Динамо обіграло СК Дніпро-1 без Сидорчука – капітан увесь матч просидів у запасі. Це виховний момент від Луческу після вилучення Сергія у Будапешті?

– Можливо. А можна сказати і по-іншому. Луческу готується до Барселони, Сидорчук матч пропускатиме, тож тренер награвав іншу людину.

– Перед зустріччю із Барселоною відчуваєте побоювання за Динамо?

– Важко сказати. Барселона й сама погано грає. У них там повний бардак – міняється президент. Всередині клубу атмосфера не найкраща. Мені здається, що буде або навпіл, або вщент (Усміхається). Тобто, або Динамо внічию зіграє, або отримає у свої ворота штук 5. Залежно, в якому настрої вийде на поле Мессі.

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– Цікава ваша думка, як знаменитого в минулому форварда. Вкотре інертний матч провів Владислав Супряга, забиває він мало. Команді потрібно більше працювати на свого нападника, чи це Владу належить змінюватись і вдосконалюватись?

– Якщо чесно, мені здається, що це кимось сильно розрекламований гравець. Скільки розмов було про його перехід то туди, то сюди. Менеджером або агентом провели добре розкручену рекламну кампанію. А по грі, дивлюся, Супряга нічим не виділяється. Звичайний молодий форвард. Йому ще вчитися і вчитися. Чому Луческу довіряє? Тому що у тренера вибору немає.

– Рідна для вас Зоря незадовільно розпочала сезон – дві поразки у Лізі Європи, регулярні втрати очок у чемпіонаті. Цього разу від команди Скрипника не варто очікувати боротьби за топ-3 чи топ-4?

– У принципі, ще тільки початок чемпіонату. Дійсно, у них зараз щось не клеїться. Минулого сезону Зоря була куди цікавішою. Але з команди пішли багато футболістів, та й новачків прийшло немало. Можливо, ще бракує зіграності. Їм потрібно до зимової перерви пройти з мінімальними втратами, а вже на зборах зігратись і підтягнутись.

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– Ворскла несподівано програла Львову і втратила другу сходинку. Недооцінка з боку Максимова?

– Та ні, не думаю. Причина – у Львові. Напередодні вони змінили головного тренера, а це, як зазвичай, активізує команду. Перша гра, емоції, перестановки у складі. Кожен хоче комусь щось довести. Тож у Львова емоційний стан був вищим, ніж у Полтави. Тим паче, вони грали вдома.

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Дебютант, який зупинив Ворсклу: він парирував пенальті на 90+9 хвилині і перервав 19-матчеву катастрофічну серію