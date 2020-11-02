Динамо зіграє внічию, або отримає від Барси штук 5: чому доля Києва залежить від Мессі, а Супряга нічим не виділяється
"Футбол 24" обговорює 8 тур УПЛ із Тімерланом Гусейновим, знаменитим форвардом Чорноморця і збірної України 90-х.
– Понад 10 гравців Маріуполя не змогли зіграти проти Шахтаря через умови орендних договорів. Вам такий футбол цікавий?
– Не зовсім він цікавий, цей футбол. Але якщо Маріуполь пішов на цей крок, отже чимось керувався, щось у них було в голові. Орендувати – дешевше. За це потрібно поплатитися двома матчами проти Шахтаря. Зате дешево.
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– Динамо обіграло СК Дніпро-1 без Сидорчука – капітан увесь матч просидів у запасі. Це виховний момент від Луческу після вилучення Сергія у Будапешті?
– Можливо. А можна сказати і по-іншому. Луческу готується до Барселони, Сидорчук матч пропускатиме, тож тренер награвав іншу людину.
– Перед зустріччю із Барселоною відчуваєте побоювання за Динамо?
– Важко сказати. Барселона й сама погано грає. У них там повний бардак – міняється президент. Всередині клубу атмосфера не найкраща. Мені здається, що буде або навпіл, або вщент (Усміхається). Тобто, або Динамо внічию зіграє, або отримає у свої ворота штук 5. Залежно, в якому настрої вийде на поле Мессі.
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– Цікава ваша думка, як знаменитого в минулому форварда. Вкотре інертний матч провів Владислав Супряга, забиває він мало. Команді потрібно більше працювати на свого нападника, чи це Владу належить змінюватись і вдосконалюватись?
– Якщо чесно, мені здається, що це кимось сильно розрекламований гравець. Скільки розмов було про його перехід то туди, то сюди. Менеджером або агентом провели добре розкручену рекламну кампанію. А по грі, дивлюся, Супряга нічим не виділяється. Звичайний молодий форвард. Йому ще вчитися і вчитися. Чому Луческу довіряє? Тому що у тренера вибору немає.
– Рідна для вас Зоря незадовільно розпочала сезон – дві поразки у Лізі Європи, регулярні втрати очок у чемпіонаті. Цього разу від команди Скрипника не варто очікувати боротьби за топ-3 чи топ-4?
– У принципі, ще тільки початок чемпіонату. Дійсно, у них зараз щось не клеїться. Минулого сезону Зоря була куди цікавішою. Але з команди пішли багато футболістів, та й новачків прийшло немало. Можливо, ще бракує зіграності. Їм потрібно до зимової перерви пройти з мінімальними втратами, а вже на зборах зігратись і підтягнутись.
Інгулець – Зоря – 1:1 – відео голів та огляд матчу
– Ворскла несподівано програла Львову і втратила другу сходинку. Недооцінка з боку Максимова?
– Та ні, не думаю. Причина – у Львові. Напередодні вони змінили головного тренера, а це, як зазвичай, активізує команду. Перша гра, емоції, перестановки у складі. Кожен хоче комусь щось довести. Тож у Львова емоційний стан був вищим, ніж у Полтави. Тим паче, вони грали вдома.
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