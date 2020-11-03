Визначені бригади арбітрів на матч Динамо – Шахтар та інші поєдинки 9 туру УПЛ.

Повні склади суддівських бригад опубліковані на офіційному сайті української Прем'єр-ліги.

6 листопада

СК Дніпро-1 – Колос – головний арбітр Копієвський В. (Кропивницький), відповідальний за VAR – Коваленко А. (Полтава);

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7 листопада

Олімпік – Маріуполь – головний арбітр Шурман Д. (Київська обл.), відповідальний за VAR – Копієвський В. (Кропивницький);

Олександрія – Львів – головний арбітр Кривоносов М. (Київ);

Десна – Минай – головний арбітр Блавацький Р. (Львів);

8 листопада

Рух – Інгулець – головний арбітр Деревінський О. (Київ);

Динамо – Шахтар – головний арбітр Монзуль К. (Харків), відповідальний за VAR – Балакін М. (Київська обл.);

Зоря – Ворскла – головний арбітр Арановський Є. (Київ), відповідальний за VAR – Романов В. (Дніпро).

Нагадаємо, що Динамо та Шахтар вперше зустрінуться в рамках поточного сезону УПЛ. У матчі за Суперкубок України перемогли кияни (3:1), поєдинок судив Віталій Романов.

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