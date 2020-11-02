Барселона – Динамо: матч Лиги чемпионов рассудит фартовый для Украины арбитр
Киевское Динамо узнало судейскую бригаду, которая рассудит матч 3-го тура Лиги чемпионов с Барселоной.
Главным рефери матча Барселона – Динамо рассудит Майкл Оливер, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Стюарт Бьорт и Саймон Бенетт.
Динамо подтвердило новые случаи коронавируса среди игроков и тренеров команды
Отметим, что арбитр трижды работал на матчах украинских команд, которые непременно одерживали победу в этих поединках. Оливер рассудил матч Шахтер – Базель (4:1 в пользу "горняков" в прошлом сезоне). Также, под наблюдением британца Динамо побеждало Стяуа (2:0) на групповом этапе Лиги Европы 2014/15, а молодежная сборная Украины разобралась со Словенией (2:0) в отборе на Евро-2013.
К слову, поединок между Барселоной и Динамо состоится после завтра, 4 ноября, начало в 22:00.
Днепр-1 – Динамо: Луческу с антирекордом не пугает Барселону, 3 золотых лидера, 18-летний дебютант без работы перед ЛЧ