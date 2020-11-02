Главным рефери матча Барселона – Динамо рассудит Майкл Оливер, сообщает официальный сайт УЕФА. На линиях ему будут помогать Стюарт Бьорт и Саймон Бенетт.

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Отметим, что арбитр трижды работал на матчах украинских команд, которые непременно одерживали победу в этих поединках. Оливер рассудил матч Шахтер – Базель (4:1 в пользу "горняков" в прошлом сезоне). Также, под наблюдением британца Динамо побеждало Стяуа (2:0) на групповом этапе Лиги Европы 2014/15, а молодежная сборная Украины разобралась со Словенией (2:0) в отборе на Евро-2013.

К слову, поединок между Барселоной и Динамо состоится после завтра, 4 ноября, начало в 22:00.

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