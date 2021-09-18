На трибунах НСК Олимпийский во время противостояния 8-го тура Динамо – Александрия болельщики сошлись в схватке.

В один момент на главной арене страны началась драка между сторонниками обоих коллективов, которые в тот момент противостояли друг другу на футбольном поле.

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Схватка была непродолжительной, ведь правоохранительные органы быстро вмешались и взялись успокаивать хулиганов. Впрочем, даже за это время уже были пострадавшие. В частности, одному человеку до крови разбили нос.

К слову, на футбольном поле сильнее оказалось Динамо. Команда Мирчи Луческу дожала Александрию и благодаря голу Виктора Цыганкова с пенальти на последних минутах вырвала победу.

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