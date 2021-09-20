Головне протистояння осінньої частини вітчизняної Прем'єр-ліги між київським Динамо та донецьким Шахтарем ризикує відбутися при порожніх трибунах.

"Біло-сині" можуть залишитися без підтримки вболівальників через бійку фанатів на НСК Олімпійський, повідомляє Metaratings.

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КДК УАФ нібито незабаром відкриє проти Динамо справу за мотивами бійки вболівальників у матчі проти Олександрії. З огляду на відкриття справи поліцією і наявність травмованих комітет може застосувати до киян суворі заходи. Зокрема, Динамо може провести наступний домашній матч без глядачів. Вдома команда Луческу гратиме в 10-му турі УПЛ, коли в гості приїде віце-чемпіон Шахтар.

Нагадаємо, під час матчу Динамо з Олександрією на трибунах стадіону відбулася бійка між різними групами вболівальників. Активним фанатам "біло-синіх" не сподобалася реакція інших глядачів на запалені ними фаєри.

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