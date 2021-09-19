Динамо – Шахтер: началась продажа билетов на Класическое – цены стартуют от 50 грн
16:56 - Читати українською
Самое принципиальное противостояние украинского футбола состоится 3 октября.
Динамо на своем официальном сайте объявило старт продаж пропусков на матч 10-го тура УПЛ против Шахтера.
Судаков: У Динамо группа Лиги чемпионов тяжелее, чем у Шахтера
Украинское Класическое запланировано на 3 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30. Динамо будет принимать подопечных Роберто Де Дзерби на НСК Олимпийский. Ценовая категория билетов варьируется от 50 до 650 грн. Купить пропуска можно по ссылке.
После 8-ми туров УПЛ киевляне опережают донецкий клуб в турнирной таблице на три очка.
Динамо – Александрия: VAR отдал Луческу "долг" за ЛЧ, феномен Гармаша и тяжелая победа киевлян перед Суперкубком
Комментарии
0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter