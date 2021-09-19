Динамо на своем официальном сайте объявило старт продаж пропусков на матч 10-го тура УПЛ против Шахтера.

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Украинское Класическое запланировано на 3 октября, стартовый свисток прозвучит в 19:30. Динамо будет принимать подопечных Роберто Де Дзерби на НСК Олимпийский. Ценовая категория билетов варьируется от 50 до 650 грн. Купить пропуска можно по ссылке.

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