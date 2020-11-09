Додо стал самым полезным игроком Классического, информирует Tribuna со ссылкой на InStat Index.

Шабанов раскрыл поведение Сидорчука в раздевалке Динамо после удаления

21-летний бразилец в матче отметился голевым пасом, отдал 74 передачи (96% точных) и принял участие в 16 единоборствах, из которых выиграл 63%. В общем защитник набрал 335 баллов, что стало лучшим результатом среди обеих команд.

В топ-3 также попали Тарас Степаненко (325) и Давид Хочолава (304). Лучшим в составе Динамо и седьмым в общем стал Денис Попов – 286 очков.

Худшим в составе обеих грандов стал Руслан Нещерет (200 баллов), на счету которого 3 пропущенных мяча, 31 передача и 1 проигранное единоборство.

Заметим, Шахтер разгромил Динамо 3:0 и сократил отставание до 1 пункта – "бело-синие" все еще лидируют в УПЛ.

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