Шахтер разгромил Динамо на НСК Олимпийский в 9 туре Премьер-лиги. Киевляне впервые при Мирче Луческу проиграли в чемпионате Украины. Первая реакция блогосферы на поединок – в материале "Футбол 24".

Динамо потерпело первое поражение в чемпионате и подпустило Шахтер на расстояние одного очка. Весь второй тайм подопечные Мирчи Луческу играли в меньшинстве после удаления Сергея Сидорчука. Капитан второй раз за две недели получает красную карточку – после поединка ЛЧ в Будапеште наступила очередь УПЛ.

В соцсетях мнения разделились. Кто-то раскритиковал Динамо за отсутствие прогресса, а кто-то указал на непростые условия, в которых оказался Мирча Луческу накануне Классического.

Динамо – Шахтер – видео голов и обзор матча

Автор проекта Вацко Light и журналист телеканалов "Футбол" Виктор Вацко подчеркнул, что Мирча Луческу оказался в сложных условиях. Перелет в Барселону, коронавирус у более десятка игроков – возможности для кадрового маневра не было.

Агент Вячеслав Заховайло разочарован Классическим и выразил свое недовольство игрой обеих команд.

Журналист Gazeta.ua и блоггер "Футбол 24" Сергей Тищенко считает, что этот матч не так выиграл Шахтер, как проиграло именно Динамо. Решающими, по его мнению, стали ошибки Нещерета и Сидорчука.

Скаут Алекс Великих отметил переломный момент Классического – удаление Сидорчука.

Журналист телеканалов "Футбол" Игорь Бурбас жалеет, что команды не смогли выйти на Классическое в оптимальных составах.

Блогер Михаил Смоловой убежден, что с поля должен был быть удален не только Сидорчук.

Главный редактор журнала "Футбол" Артем Франков заметил традиционную проблему украинских вратарей – игра на выходах.

Также журналист убежден, что Динамо крайне нуждается в усилении в центр поля.

А еще Франков понимает отчаяние Мирчи Луческу, который из-за коронавируса остался без ряда игроков основного состава.

"Сидорчук. Мальме, Будапешт, Киев. Опять Монзуль виновата?" – говорится в сообщении Telegram-канала Динамо Киев Inside.

На десерт – немножко Брутального футбола.

Шахтер в большинстве разгромил Динамо и сократил разрыв в УПЛ – Луческу потерпел первое поражение на внутренней арене