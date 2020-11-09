"Удаление Сидорчука? Повтор еще не видел, когда была красная карточка, но в динамике это нарушение не выглядело на удаление. Арбитру виднее, она была ближе.

"Если удалили Сидорчука, то карточки Шахтера также надо было пересмотреть": Вербич пожаловался на избирательность VAR

Сидорчук извинился перед всеми в перерыве, но мы сказали, что ничего страшного, у всех бывают ошибки. Надо поддержать Сергея, все старались и хотели выиграть.

Установки от Луческу по игре на позиции левого защитника? Были. Луческу говорил, чтобы я не бросался на быстрых футболистов, которые действуют на флангах у соперника. Если оппонент принимает мяч, не выбрасываться, а дождаться партнера, и два в один будет легче отбирать мяч", – цитирует Шабанова официальный сайт Динамо со ссылкой на Профутбол Digital.

Заметим, Шахтер разгромил Динамо 3:0 и сократил отставание до 1 пункта – "бело-синие" пока лидируют в УПЛ.

"Вы считаете, что Луческу ноет?": Динамо проиграло само себе, а украинский футбол деградирует – реакция на Классическое