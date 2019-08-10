Динамо – Шахтер: игроки устроили драку после матча

Очередное Классическое традиционно не обошлось без чрезмерных проявлений эмоций после финального свистка.

Игроки украинских грандов не смогли избежать стычки после окончания очного противостояния в третьем туре УПЛ.

Динамо – Шахтер: болельщики киевлян вывесили оригинальный баннер

Главными фигурантами инцидента стали легионеры команд. В частности, уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена потолкался с "горняком" Аланом Патриком, а двух "бойцов" пытались разнять Фран Соль и Исмаили.

Напомним, Шахтер одержал победу в напряженном матче со счетом 2:1.

Шахтер переиграл Динамо в Киеве – второе подряд поражение команды Хацкевича и реванш за Суперкубок