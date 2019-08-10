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Динамо – Шахтер: игроки устроили драку после матча

19:46 597 Читати українською
Динамо – Шахтер: игроки устроили драку после матча
Динамо – Шахтер

Очередное Классическое традиционно не обошлось без чрезмерных проявлений эмоций после финального свистка.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

Игроки украинских грандов не смогли избежать стычки после окончания очного противостояния в третьем туре УПЛ.

Динамо – Шахтер: болельщики киевлян вывесили оригинальный баннер

Главными фигурантами инцидента стали легионеры команд. В частности, уругвайский хавбек Динамо Карлос Де Пена потолкался с "горняком" Аланом Патриком, а двух "бойцов" пытались разнять Фран Соль и Исмаили.

Напомним, Шахтер одержал победу в напряженном матче со счетом 2:1.

Шахтер переиграл Динамо в Киеве – второе подряд поражение команды Хацкевича и реванш за Суперкубок

blog_ava
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