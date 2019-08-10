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Динамо – Шахтер: болельщики киевлян вывесили оригинальный баннер

17:25 228 Читати українською
Динамо – Шахтер: болельщики киевлян вывесили оригинальный баннер
Динамо – Шахтер

Фанаты киевлян устроили необычный перфоманс перед поединком против Шахтера.

39’ Жерсон Родригес
 
Жуниор Мораес 21’
Марлос 64’
21’ Жуниор Мораес
39’ Жерсон Родригес
64’ Марлос

В третьем туре УПЛ Динамо на своем поле принимает донецкий Шахтер. Это первый домашний поединок киевлян в этом сезоне.

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Болельщики "бело-синих" вывесили на одном из секторов необычный баннер. На нем изображен фанат киевлян, который загорает на песке, и надпись: "Долой с пляжа, мы здесь ляжем".

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К слову, в центральном поединке третьего тура УПЛ Динамо – Шахтер по состоянию на 15 минуту счет не открыт.

Источник: Футбол 24
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Динамо – Шахтер: анонс матча УПЛ
08:00
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