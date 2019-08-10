Динамо – Шахтер: болельщики киевлян вывесили оригинальный баннер

Фанаты киевлян устроили необычный перфоманс перед поединком против Шахтера.

В третьем туре УПЛ Динамо на своем поле принимает донецкий Шахтер. Это первый домашний поединок киевлян в этом сезоне.

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Болельщики "бело-синих" вывесили на одном из секторов необычный баннер. На нем изображен фанат киевлян, который загорает на песке, и надпись: "Долой с пляжа, мы здесь ляжем".

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К слову, в центральном поединке третьего тура УПЛ Динамо – Шахтер по состоянию на 15 минуту счет не открыт.