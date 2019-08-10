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Динамо – Шахтар: гравці влаштували бійку після матчу

19:40 228 Читать на русском
Динамо – Шахтар: гравці влаштували бійку після матчу
Динамо – Шахтар

Чергове Класичне традиційно не обійшлося без надмірних проявів емоцій після фінального свистка.

39’ Жерсон Родрігес
 
Жуніор Мораєс 21’
Марлос 64’
21’ Жуніор Мораєс
39’ Жерсон Родрігес
64’ Марлос

Гравці українських грандів не змогли уникнути сутички після закінчення очного протистояння у третьому турі УПЛ.

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Головними фігурантами інцидента стали легіонери команд. Зокрема, уругвайський хавбек Динамо Карлос Де Пена поштовхався з "гірником" Аланом Патріком, а двох "бійців" намагалися розійняти Фран Соль та Ісмаїлі.

Нагадаємо, Шахтар здобув перемогу у напруженому матчі з рахунком 2:1.

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Динамо - Шахтар Карлос Де Пена Карлос Де Пена Шахтар Шахтар Динамо Динамо Відеоновини Алан Патрік Алан Патрік
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