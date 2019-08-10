Динамо – Шахтар: гравці влаштували бійку після матчу

Чергове Класичне традиційно не обійшлося без надмірних проявів емоцій після фінального свистка.

Гравці українських грандів не змогли уникнути сутички після закінчення очного протистояння у третьому турі УПЛ.

Динамо – Шахтар: вболівальники киян вивісили оригінальний банер

Головними фігурантами інцидента стали легіонери команд. Зокрема, уругвайський хавбек Динамо Карлос Де Пена поштовхався з "гірником" Аланом Патріком, а двох "бійців" намагалися розійняти Фран Соль та Ісмаїлі.

Нагадаємо, Шахтар здобув перемогу у напруженому матчі з рахунком 2:1.

Шахтар переграв Динамо в Києві – друга поспіль поразка команди Хацкевича і реванш за Суперкубок