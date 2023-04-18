Подопечные Игора Йовичевича отошли от Пасхи и сосредоточились на футболе.

Шахтер начал подготовку к субботнему матчу с Динамо, сообщает сайт клуба. После победы над Львовом (2:0) "горняки" получили один выходной.

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Тренировка 18 апреля началась с работы в зале, дальше была разминка и разделение на 2 группы – одна возобновлялась, другая отработала занятие с игровым уклоном и ударами по воротам.

Напомним, подопечные Йовичевича лидируют в УПЛ. Дуэль с Динамо состоится в субботу, 22 апреля, в Киеве. Начало в 17:00.

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