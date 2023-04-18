Наставники двух украинских грандов могут рассчитывать на всех игроков, за исключением травмированных.

Матч 22 тура чемпионата Украины между Динамо и Шахтером состоится в субботу, 22 апреля. На эту дуэль дисквалифицированных в составах обеих команд нет, сообщает официальный сайт киевлян.

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В то же время, под угрозой дисквалификации сразу шесть игроков на следующий матч – против Металлиста 28 апреля. Это Александр Сирота, Джастин Лонвейк, Александр Тымчик, Владислав Дубинчак, Владимир Шепелев и Максим Дячук, у которых по 3 желтых.

У Шахтера только Дмитрий Ризнык под угрозой на будущую дуэль с Колосом. Три "горчичника" он получил во время выступлений за Ворсклу, а зимой перебрался в донецкий коллектив. Однако сейчас кипер травмирован.

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