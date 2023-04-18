Динамо – Шахтар: "гірники" розпочали підготовку до Класичного
18 квітня 23:08 - Читать на русском
Підопічні Ігора Йовічевіча відійшли від Великодня та зосередились на футболі.
Шахтар розпочав підготовку до суботнього матчу з Динамо, повідомляє сайт клубу. Після звитяги над Львовом (2:0) "гірники" отримали один вихідний.
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Тренування 18 квітня розпочалось з роботи у залі, далі була розминка та поділ на 2 групи – одна відновлювалась, інша відпрацювала заняття з ігровим ухилом та ударами по воротах.
Нагадаємо, підопічні Йовічевіча лідирують в УПЛ. Дуель з Динамо відбудеться в суботу, 22 квітня, у Києві. Початок о 17:00.
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