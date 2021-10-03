Донецький Шахтар продемонстрував, що у будь-який момент готовий підтримати своїх гравців.

Перед поєдинком 10-го туру УПЛ проти Динамо "гірники" влаштували акцію на підтримку Лассіни Траоре. Вони вийшли у футболках з написом "Разом" та портретом форварда.

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Гравець Шахтаря зазнав серйозної травми коліна у матчі Ліги чемпіонів проти Інтера внаслідок зіткнення із захисником Дюмфрісом. Найближчим часом на Траоре очікує хірургічне втручання. За деякими прогнозами, сезон 2021/22 для буркінійця вже завершений.

Зауважимо, до пошкодження в активі Лассіни було 14 поєдинків за Шахтар у всіх турнірах та 9 голів.

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