Бывший нападающий Динамо и сборной Украины Артем Милевский попытался угадать, кого Сергей Ребров выберет в стартовый состав на игру против Румынии на Евро-2024.

"На воротах – Лунин, если Николай не восстановится, то слева выйдет Зина, в центре – Забарный, Матвиенко, справа – Конопля. В центре полузащиты будут Судаков и Шапаренко, чуть ниже – Степаненко, на флангах – Мудрик и Цыганков, и в нападении, вероятнее всего, начнет Довбик", – поделился Милевский в интервью Zbirna.

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Следует отметить, что Сергей Ребров сегодня сообщил, что Виталий Миколенко точно не сыграет в завтрашней игре против Румынии.

Заметим, что кроме Румынии соперниками Украины в группе E являются Словакия и Бельгия. Поединок со словаками состоится 21 июня (начало в 16:00), а с бельгийцами – 26 июня (начало в 19:00).

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