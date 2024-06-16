"Конечно, я говорил с отцом (прим. Ангел, экс-тренер национальной команды), это нормально. Он сказал мне то, что говорил и раньше: идти своим путем и верить в свою работу. Наша работа была хорошей, потому что мы сидим перед вами. Я привык быть здесь на отборочных соревнованиях, теперь я здесь перед большим турниром. Мой отец может дать мне много советов, и мой персонал тоже. Наши решения были правильными.

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Мы готовы ко всем сценариям. Хотим находить решения, одновременно оставаясь верными своей идентичности. Мы должны быть лучшими в определенных моментах, иначе будет очень тяжело. В составе Украины много замечательных игроков, которые играют в Англии. Если ты постоянно играешь в европейских клубных соревнованиях, ты имеешь определенную ценность.

Мы уважаем Украину. Их тренер достиг невероятных результатов, но когда начинается матч, многие из этих вещей уже не имеют значения. Наша нервозность является частью того, что происходит на этом турнире. Мы должны направить ее в положительную энергию. Мы должны быть разумными и уверенными. Мы на финальном турнире, поэтому мы не можем бояться.

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Что я обещаю болельщикам, и я говорю это очень искренне, это то, что эта группа отдаст все на поле. Наши соперники будут иметь наше полное уважение с самого начала, но мы хотим убедиться, что все пойдет по-нашему. Румыния в последнее время не очень хорошо выступала на чемпионатах Европы, поэтому мы стараемся сделать это лучше, чем в прошлый раз. Стараемся быть примером для подражания для нашей молодежи.

Хотим, чтобы все румыны, где бы они ни были, идентифицировали себя с национальной сборной, чтобы мы представляли каждого румына. Когда есть единство, дух и упорный труд, все возможно. Мы имеем много надежд на завтрашний день, но на нас лежит большая ответственность.

Я не делаю вам никаких подарков (намеков на стартовый состав). Могу лишь сказать, что команда готова. Мы можем говорить о наших целях по выходу из группы, но мы должны делать все шаг за шагом. Если мы будем играть на максимуме, я уверен, что у нас будут шансы", – цитирует Йорданеску официальный сайт УЕФА.

Напомним, что Румыния стартует на Евро-2024 в матче против Украины. Игра начнется в 16:00 по киевскому времени.

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