"Нам было сложно, потому что матчи с Вильярреалом отобрали много сил и эмоций в психологическом плане. Но мы играли против очень хорошего соперника и суперигрока – Морено, который принимал участие во всех голах. Было сложно, но ребята поняли мой призыв. Очень хорошо подготовились. Было всего два дня на восстановление и подготовку, но они все поняли, что я им говорил, выполнили задание.

Динамо – Рух – 3:0 – видео голов и обзор матча

В первом тайме Рух очень хорошо оборонялся. Не давали нам зоны для развития атак, кроме флангов. Мы не очень хорошо использовали фланги. Во втором тайме сделали коррективы. Стали играть более вертикально, появились моменты, забили гол, после него соперник должен был выходить в атаку, поэтому появлялись свободные зоны, которые мы использовали.

Восстановление Беседина и Цыганкова? Надеюсь, через две недели будет какая-то ясность по ним. У меня не лучшие прогнозы. Им нужно лечиться.

Я не очень люблю VAR. Но если игру остановили – нужно посчитать, сколько длилась пауза из-за VAR. Как по мне, там не одна минута, а две-три. В таких случаях я понимаю Рух. Команда играла так, как могла. Они хотели перерыва, они были удобными для них. Я просил судью ускорить игру, а не делать паузы. Нас это не устраивает. В чемпионатах Англии, Испании, Италии не вижу таких перерывов, которые прерывают футбол и не делают его зрелищным", – поделился Луческу в эфире телеканала Футбол.

Напомним, Динамо разгромило Рух (3:0) благодаря дублю Караваева и оторвалось от Шахтера уже на 7 очков в гонке за чемпионство.

Динамо одолело Рух и солидно оторвалось от Шахтера – львовяне подарили джокеру Луческу победный гол и развалились