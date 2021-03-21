"Нам було складно, тому що матчі з Вільяреалом відібрали багато сил і емоцій в психологічному плані. Але ми грали проти дуже хорошого суперника і супергравця – Морено, який брав участь у всіх голах. Було складно, але хлопці зрозуміли мій заклик. Дуже добре підготувалися. Було всього два дні на відновлення і підготовку, але вони все зрозуміли, що я їм говорив, виконали завдання.

Динамо – Рух – 3:0 – відео голів і огляд матчу

У першому таймі Рух дуже добре оборонявся. Не давали нам зони для розвитку атак, крім флангів. Ми не дуже добре використовували фланги. У другому таймі зробили корективи. Стали грати більш вертикально, з'явилися моменти, забили гол, після нього суперник мав виходити в атаку, тому з'являлися вільні зони, які ми використовували.

Відновлення Бєсєдіна та Циганкова? Сподіваюся, через два тижні буде якась ясність щодо них. У мене не найкращі прогнози. Їм потрібно лікуватися.

Я не дуже люблю VAR. Але якщо гру зупинили – потрібно порахувати, скільки тривала пауза через VAR. Як на мене, там не одна хвилина, а дві-три. У таких випадках я розумію Рух. Команда грала так, як могла. Вони хотіли перерви, вони були зручними для них. Я просив суддю прискорити гру, а не робити паузи. Нас це не влаштовує. У чемпіонатах Англії, Іспанії, Італії не бачу таких перерв, які переривають футбол і не роблять його видовищним", – поділився Луческу в ефірі телеканалу Футбол.

Нагадаємо, Динамо розгромило Рух (3:0) завдяки дублю Караваєва та відірвалось від Шахтаря вже на 7 очок у перегонах за чемпіонство.

Динамо здолало Рух і солідно відірвалося від Шахтаря – львів'яни подарували джокеру Луческу переможний гол і розвалилися