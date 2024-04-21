На матче между Динамо и Полесьем можно было заметить и нескольких звездных зрителей.

Во время трансляции матча Динамо – Полесье оператор выхватил кадр из VIP-ложи на трибунах стадиона Динамо им. В. Лобановского.

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За поединком наблюдают главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и экс-наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу. Рядом с ними игру просматривает и еще один экс-тренер Динамо – Олег Лужный.

Добавим, что поединок Динамо – Полесье начался в 18:00 по киевскому времени.

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