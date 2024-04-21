Динамо – Полесье: Ребров и Луческу посетили поединок – еще одна легенда киевлян составила им компанию
18:52 - Читати українською
На матче между Динамо и Полесьем можно было заметить и нескольких звездных зрителей.
45' live
Во время трансляции матча Динамо – Полесье оператор выхватил кадр из VIP-ложи на трибунах стадиона Динамо им. В. Лобановского.
Динамо – Полесье: стартовые составы и бесплатная онлайн-видеотрансляция матча – Ярмоленко снова в старте
За поединком наблюдают главный тренер сборной Украины Сергей Ребров и экс-наставник Динамо и Шахтера Мирча Луческу. Рядом с ними игру просматривает и еще один экс-тренер Динамо – Олег Лужный.
Добавим, что поединок Динамо – Полесье начался в 18:00 по киевскому времени.
Динамо – Полесье: анонс матча УПЛ
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter