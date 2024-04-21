Динамо – Полісся: Ребров та Луческу завітали на поєдинок – ще одна легенда киян склала їм компанію
18:52 - Читать на русском
На матчі між Динамо та Поліссям можна було помітити і кількох зіркових глядачів.
33’ Владислав Ванат
52’ Микола Шапаренко
Василь Кравець 63’
33’ Владислав Ванат
52’ Микола Шапаренко
63’ Василь Кравець
Під час трансляції матчу Динамо – Полісся оператор вихопив кадр з VIP-ложі на трибунах стадіону Динамо ім. В. Лобановського.
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За поєдинком спостерігають головний тренер збірної України Сергій Ребров та екс-наставник Динамо та Шахтаря Мірча Луческу. Поруч із ними гру переглядає й ще один екс-тренер Динамо – Олег Лужний.
Додамо, що поєдинок Динамо – Полісся розпочався о 18:00 за київським часом.
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