На матчі між Динамо та Поліссям можна було помітити і кількох зіркових глядачів.

Під час трансляції матчу Динамо – Полісся оператор вихопив кадр з VIP-ложі на трибунах стадіону Динамо ім. В. Лобановського.

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За поєдинком спостерігають головний тренер збірної України Сергій Ребров та екс-наставник Динамо та Шахтаря Мірча Луческу. Поруч із ними гру переглядає й ще один екс-тренер Динамо – Олег Лужний.

Додамо, що поєдинок Динамо – Полісся розпочався о 18:00 за київським часом.

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