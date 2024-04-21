Динамо и Полесье сойдутся в поединке 25-го тура УПЛ. Смотрите стартовые составы команд и бесплатную видеотрансляцию встречи в этой новости на "Футбол 24".

Поединок Динамо – Полесье начнется в 18:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Следить за событиями матча можно вживую на YouTube-канале Football Hub (трансляция – ниже), а также на телеканале 2+2.

Динамо – Полесье: анонс матча УПЛ

Стартовый состав Полесья: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Крушинский, Кушниренко – Назаренко, Козак, Мустафаев – Луифер.

Стартовый состав Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Андриевский, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.