Динамо – Полесье: стартовые составы и бесплатная онлайн-видеотрансляция матча – Ярмоленко снова в старте
17:23 - Читати українською
Динамо и Полесье сойдутся в поединке 25-го тура УПЛ. Смотрите стартовые составы команд и бесплатную видеотрансляцию встречи в этой новости на "Футбол 24".
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Поединок Динамо – Полесье начнется в 18:00 по киевскому времени. Игра состоится на стадионе "Динамо" им. В. Лобановского. Следить за событиями матча можно вживую на YouTube-канале Football Hub (трансляция – ниже), а также на телеканале 2+2.
Динамо – Полесье: анонс матча УПЛ
Стартовый состав Полесья: Кудрик – Тейлор, Чоботенко, Кравец, Михайличенко – Крушинский, Кушниренко – Назаренко, Козак, Мустафаев – Луифер.
Стартовый состав Динамо: Бущан – Тымчик, Попов, Михавко, Вивчаренко – Андриевский, Шапаренко – Ярмоленко, Буяльский, Кабаев – Ванат.
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