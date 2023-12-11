Заключительный официальный поединок перед зимней паузой. Матч, как и онлайн-трансляция Динамо – Оболонь на "Футбол 24", стартует в 15:00. Александр Шовковский стремится взять реванш за кубковое поражение, которое динамовцы потерпели еще с Мирчей Луческу, и вернуться на 5 позицию (первую по потерянным очкам вместе с Шахтером). После победы над Металлист 1925 в основе киевского клуба только одно изменение. Георгий Бущан подвинул в запас Руслана Нещерета. В то же время Валерий Иващенко поменял 50% полевых игроков по сравнению с предыдущей встречей против Колоса (0:0).

Динамо – Оболонь: анонс и прогноз на матч УПЛ

Динамо: Бущан – Тымчик, Дячук, Сирота, Дубинчак – Бражко, Шапаренко – Волошин, Буяльский, Кабаев – Ванат

Оболонь: Кичак – Карась, Вовкун, Лукьянчук – Мединский, Черненко, Мороз, Косовский, Прокопенко – Тарануха, Краснопир

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