Металлист 1925 и Александрия завершали 2023-й год чрезвычайно важным матчем. Подопечные Руслана Ротаня могли покинуть зону плей-офф за выживание, в то время как команда Олега Голодюка держалась в двух очках от неё. Никто не желал зимовать среди четверки аутсайдеров, так что игра обещала быть интересной.

Но в первом тайме вспомнить почти и нечего, если говорить чисто о футболе. Болельщики увидели полтора момента, причем оба создали александрийцы. На 29-й минуте они могли выйти вперёд благодаря ошибке Курила – Джевани отобрал у него мяч перед штрафной, влетел в периметр и пробил в дальний нижний. Сидоренко парировал.

Кроме того, на 35-й минуте с дистанции неплохо стрелял Кравченко (над перекладиной). Значительно интереснее были решения арбитра – дважды он мог ставить пенальти в ворота Металлиста 1925. Уже на 6-й минуте случилось падение Кулакова в борьбе с Курилом. Толчок рукой в спину был заметен – но было ли его достаточно для фола?

На 11-й Кулаковский побежал на передачу Шулянского в центр штрафной, где упал в результате столкновения с Мартынюком. Хавбек харьковчан сначала задел ногу соперника, но эпизод тоже выглядел неоднозначно (его нужно смотреть в динамике).

Отдыхать команды отправились при нулях на табло, а уже в начале второго тайма Металлист 1925 упустил шикарную возможность открыть счёт. Через девять минут после перерыва Дмитренко прорвался левым флангом, выскочив 2-в-2 с Сидоровым – Владислав прострелил, но Алексей разминулся с мячом!

Наказание за расточительство прилетело на 64-й минуте. Александрия в одной атаке создала целых три момента! Шулянский влетел на левый край штрафной и пробил в дальний угол, заставив Сидоренко парировать. Безерра подхватил мяч на правом краю и добил в штангу, подхватил сферу вновь и сбросил под удар Скорку. 0:1!

А ещё через семь минут Металлист 1925 остался в меньшинстве. Антигероем стал Жичиков, заработавший вторую желтую. Ещё через две минуты Сидоренко парировал замыкание подачи в исполнении Ткачука, сделав двойной сейв, однако уже на 75-й ему пришлось вынимать мяч из сетки – это Плакса вонзил с дистанции в дальний угол. 0:2!

Вопрос о победителе был снят, а в концовке встречи Плакса ещё и дубль оформил. Родион установил окончательный счёт во встрече (0:3), благодаря чему Александрия покинула зону переходных матчей. Туда опускается Металлист 1925, потерпевший пятое поражение подряд.

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