"Нашей задачей было взять три очка, и мы это сделали. К сожалению, создав множество моментов, мы забили всего два гола. Всегда, когда ты не забиваешь голы, соперник приобретает уверенность, осознает, что может зацепиться за счёт. Минай это и делал, они временами контролировали мяч хорошо, старались поймать нас на контратаках. То, что мы должны были сделать сегодня лучше – реализация тех моментов, которые мы создали.

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Отсутствие Жерсона Родригеса? Это связано с тем, что у нас много игроков в обойме. Мистер вчера сказал на собрании, что всем будет давать играть. Мы поэтому и играем по два матча в неделю. И соперников по спаррингам Мистер подбирает сильных, чтобы через игры готовиться и к чемпионату Украины, и к еврокубкам. Это нормальная ротация, когда, имея 25 полевых игроков, ты распределяешь игровую нагрузку на всех.

Здоровье Мирчи Луческу? Мистеру становится с каждым днём лучше. Вчера он посетил базу, провёл теоретическое собрание, видеотеорию. Затем он вернулся в больницу, сегодня был на игре. Очень надеемся, что завтра после обеда его выпишут из больницы и он присоединится к нам.

Денис Гармаш на позиции центрфорварда? Мистер хотел проверить, как он действует на этой позиции и на сборах. Мы это проверяли. Но не думаю, что это надолго. Пока он выполняет тот объём работы, который требует от него Мистер, тем временем подтянутся наши нападающие, которые сейчас не в форме. Все возможно, но для того, чтобы играть постоянно, нужно доказывать на тренировках и в играх. Кто снизит к себе требования, тот, естественно, сразу остаётся за бортом. Здоровая конкуренция, будут играть те, кто лучше подходит под игровую схему Мистера.

Шахтер потратил немало на трансферы? Я не считаю деньги другой команды, не знаю, сколько они потратили. Мы тренируемся, настраиваемся на всех соперников – и в чемпионате, и в Кубке, и в еврокубках. Для нас все игры важны. Я не вправе комментировать чьи-то покупки. Мы должны смотреть на себя, отталкиваться от своей игры", – цитирует Караса официальный сайт Динамо.

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