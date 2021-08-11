Красота Буяльского и результативный старт Рамиреса в видеообзоре матча Динамо – Минай – 2:0
Динамо легко переиграло Минай в перенесенном матче 1-го тура УПЛ. Смотрите видео голов и обзор матча Динамо – Минай на Футбол 24.
Команда Мирчи Луческу не встретила серьезного сопротивления закарпатцев в первом тайме, а потому дважды поразила ворота. Сначала дебютант Эрик Рамирес отдал на Виталия Буяльского, который очень эффектно перебросил кипера Миная.
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В добавленное арбитром к первому тайму время Рамирес отметился еще и голом. Александр Караваев отдал четко на летнего новичка, а тот попал в почти пустые ворота. После перерыва Динамо продолжило атаковать, но больше не отличалось.
2:0 – киевляне набрали очередные три очка и возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.