Команда Мирчи Луческу не встретила серьезного сопротивления закарпатцев в первом тайме, а потому дважды поразила ворота. Сначала дебютант Эрик Рамирес отдал на Виталия Буяльского, который очень эффектно перебросил кипера Миная.

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В добавленное арбитром к первому тайму время Рамирес отметился еще и голом. Александр Караваев отдал четко на летнего новичка, а тот попал в почти пустые ворота. После перерыва Динамо продолжило атаковать, но больше не отличалось.

2:0 – киевляне набрали очередные три очка и возглавили турнирную таблицу Премьер-лиги.